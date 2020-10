Wenn er mit Helm und Lampe in eine vergessene Mine einsteigt, treibe ihn der Entdeckergeist an, sagt Roger Widmer. «Was ist noch vorhanden? Wie weit geht es?» Die Suche nach Relikten einer vergangenen Industriekultur ­führe ihn mitunter an Orte, an denen sich seit 100 Jahren kein Mensch mehr aufgehalten hat. Ein erhabenes Gefühl sei das, sagt der Mann, der bereits als Jugendlicher einen guten Teil seiner Freizeit in alten Fabrikkanälen an der Sihl verbrachte. Der Hang zum Untergrund ist unverkennbar.