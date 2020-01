Neue Destinationen, Ferienflair und Aktivitäten für jeden Geschmack: Dies und mehr erwartet Sie an der Ferienmesse in Bern auf dem BERNEXPOGelände. In den Themenwelten «Berge & Wasser», «Meer & Mehr», «Mind & Body» sowie «Bus & Reisen» sammeln Sie Inspiration für Ihre nächsten Ferien oder Kurzreise und entdecken Ideen für Ihre Freizeitgestaltung.