Damit Ihre Angehörigen dereinst an Ihre Daten im Netz herankommen, müssen Sie aktiv werden. Schreiben Sie alle Benutzernamen und Passwörter auf – für PC, Handy und Co., für Onlinebanking, E-Mail, Social Media, Cloud etc. – und übergeben Sie die Liste in einem verschlossenen Kuvert einer Vertrauensperson. Haben Sie die Passwörter in einem Passwortmanager gespeichert, benötigt Ihre Vertrauensperson das Masterpasswort. Und die verschiedenen Accounts?