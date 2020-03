Sie nehmen an waghalsigen Fotoshootings teil und stolzieren in hohen Hacken über Laufstege: die Models von morgen, in den Shows, die heute im Fernsehen laufen. Die Teilnehmerinnen von «Switzerland’s next Topmodel» oder «Germany’s next Topmodel» kämpfen um einen Platz im begehrten Modehimmel – und sind Vorbilder für Mädchen ganzer Generationen. Topmodel ist für viele ein Traumberuf.