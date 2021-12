Enge Zusammenarbeit

Die heutige Schule ist ein komplexes Geschehen. Für einen gelingenden Unterricht müssen Heilpädagogen, Schulpsychologinnen und Lehrer eng zusammenarbeiten. Furrer bereitet den Unterricht gemeinsam mit den Lehrerinnen vor, übernimmt auch mal einen Einstieg in die Mathestunde. So kann sie manchen Stolperstein aus dem Weg räumen. «Das ergibt mehr Sinn, als wenn ich im Nachhinein alles für ‹meine› Schüler anpassen muss», so Furrer. «Wenn es in einer Klasse schlecht läuft», sagt Matthys, «liegt es oft an der fehlenden Kooperation, nicht an einzelnen Kindern.»