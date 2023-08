Das beste Mittel gegen schlechte Stimmung und mangelnden Zusammenhalt seien gemeinsame Erlebnisse ausserhalb des Schulzimmers: «Wenn Sie sich an Ihre Schulzeit erinnern: Was kommt Ihnen da in den Sinn? Eine gelungene Mathematikstunde oder das Klassenlager im Berner Oberland?» Schon Ausflüge in den Wald könnten positiv wirken. Ein Störenfried entpuppt sich dort vielleicht als Holzschnitzkünstler – plötzlich kann er brillieren, statt zu nerven.