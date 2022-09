Kopf- und Halsweh, Übelkeit – die Luft in den provisorischen Schulcontainern der Reinacher Primarschule macht manchen Schülerinnen und Schülern Beschwerden. Die Container sind in Betrieb, weil das Schulhaus renoviert wird.



«Meine Tochter klagt über gereizte Augen und Kopfweh», sagt eine Mutter. In den Sommerferien seien die Probleme verschwunden und mit Schulbeginn wieder da. «Manche Kinder machen Allergieabklärungen oder gehen zu Untersuchungen ins Kinderspital», erzählt ein Vater.