Beobachter: Frau Schläpfer, sind Kinder Monster?

Christelle Schläpfer: Um Himmels willen, nein! Mobbing ist ein gesellschaftliches Problem. Loggen Sie sich bei Facebook ein und lesen Sie gewisse Kommentare. Diese Spaltung, die sich in den letzten Jahren akzentuiert hat – da stehen einem die Haare zu Berge. Und es sind meist Erwachsene, die sich virtuell die Köpfe einschlagen. Kein Wunder, haben wir Mobbing in den Schulen.





Jedes zehnte Kind in der Schweiz wird im Lauf der Schulzeit ein Opfer von Mobbing. Das ist trauriger Europarekord. Wie erklären Sie sich das?

Der Mensch macht Dinge, die er sonst nicht tun würde, damit er seine Zugehörigkeit nicht verliert. Wenn ich fühle, dass meine Zugehörigkeit in Gefahr ist, werde ich aus Eigeninteresse auch Strategien wählen, die bisweilen asozial sein können, um diesen Missstand zu kompensieren. So funktioniert die menschliche Psyche.