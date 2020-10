An einigen Berufsfachschulen werden Jugendliche mit Geldbussen bestraft. Zum Beispiel an der Kaufmännischen Berufsfachschule Glarus (KBS): Hier müssen Lernende für unentschuldigte Absenzen bis zu 80 Franken zahlen. Auch wer zu spät im Unterricht erscheint oder die Hausaufgaben vergessen hat, erhält eine Busse. So steht es in der Schulordnung.