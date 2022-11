Was hilft? An manchen Orten vielleicht der Bundesrat. Er hat Ende August beschlossen, dass künftig auf Nebenstrassen und in Siedlungen viel einfacher Tempo 30 eingeführt werden kann als bisher. Für Zehntausende Kinder bedeutet dies, dass die Gefahren auf ihrem Schulweg massiv verringert werden könnten, da in Tempo-30-Zonen bis zu 40 Prozent weniger Unfälle passieren. Der Ball liegt jetzt bei den Gemeinden – sie müssen nur wollen.