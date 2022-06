Gezieltes Fördern im Thurgau

Ortswechsel. Sekundarschulzentrum Egelsee in Kreuzlingen TG. Sieben Stundenpläne hängen an der Wand, auf einer Karte stecken Fähnchen mit Namen: eines in Kiew, ein anderes in Boryspil, eines südlich von Kiew, eines in Charkiw, zwei in Kramatorsk, eines in der Nähe von Saporischschja. Der 13-jährige Gleb konjugiert laut das Verb arbeiten, Danilo macht einen Spruch auf Ukrainisch, die sieben Knaben lachen. Die 12- bis 15-Jährigen besuchen wie jeden Morgen den Deutschkurs bei Lehrer Thomas Meier.