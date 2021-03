Am 19. Oktober verstarb Eugen Neusch im Kantonsspital Münsterlingen. Drei Wochen später schrieb die Tochter Uschi Neusch einen Brief an die Krankenkasse CSS, in dem sie die Erlebnisse beschreibt. «Wir bedauern Ihre schlechten Erfahrungen sehr und hoffen, dass Sie eine angemessene und ehrliche Stellungnahme der Klinik erhalten», heisst es in der Antwort. Sie wird an den Patientenschutz SPO verwiesen.