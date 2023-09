Wieder in die Kirche eintreten

Wenn Sie ausgetreten sind und wieder in die Kirche eintreten wollen, reicht meist eine Wiederanmeldung bei der Kirchgemeinde per Brief oder Mail. Wenn Sie sich am Kirchgemeindeleben beteiligen, wird die Ortskirche für Sie in der Regel eine kleine Wiederaufnahmezeremonie durchführen. Nach dem Wiedereintritt sind Sie kirchensteuerpflichtig.