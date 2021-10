«Warte, luege, lose, laufe»: Für Fischinger Kinder ist diese Überlebensregel jetzt noch wichtiger geworden. Der Kanton Thurgau hat den Zebrastreifen über die Buhwilerstrasse übermalt. Er begründet das mit zu tiefen Frequenzen und schlechter Sichtbarkeit – der VSS-Norm 640 241. «Der Fussgängerstreifen vermittelte eine Scheinsicherheit», sagt Kantonsingenieur Andy Heller. Gebe es kaum Fussgängerinnen, die einen Streifen nutzen, drohe er bei Autofahrern in Vergessenheit zu geraten – mit fatalen Folgen.



Im Dorf hält sich das Verständnis für die Aktion in Grenzen. Gemeindepräsident René Bosshart sagt: «Der Kanton hat uns zwar informiert. Wir hätten aber gut damit leben können, wenn der Streifen geblieben wäre. Nun ist es so, wie es ist.» Weniger diplomatisch drücken sich die Bewohner aus. Normen hin oder her, sagt etwa eine Mutter, «es ist einfach unverschämt».