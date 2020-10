Ein Zehnernötli wurde für Leser V.S.* (Name der Redaktion bekannt) zum Ärgernis. Die Banknote steckte in einem Couvert des sozialwissenschaftlichen Forschungs- und Umfrageinstituts Fors. Das Institut wird überwiegend vom Schweizerischen Nationalfonds finanziert. Im Begleitbrief stand, dass die Note als Dank für das Mitwirken an der Studie «Leben in der Schweiz» sei, welche die Lebensbedingungen und gesellschaftlichen Veränderungen in der Schweiz untersucht.