Aufgrund eines Ausnahmeartikels im Öffentlichkeitsgesetz empfiehlt Lobsiger dem BAG, die Einsicht ­aufzuschieben. Auf einen konkreten ­Zeitpunkt will sich das BAG aber nicht festlegen. Die Vertragsverhandlungen und -abschlüsse könnten sich bis in den Sommer 2021 hinausziehen, heisst es dort. Aber: «Dieser Ausnahmegrund ist nur von vorübergehender Natur», schreibt Lobsiger in seiner Empfehlung an das BAG und betont: «Die Lehre spricht sich für eine restriktive Anwendung aus.»