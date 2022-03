«Zwar muss im Einzelfall geprüft werden, wie wahrscheinlich eine Ansteckung innerhalb oder ausserhalb des Betriebs war», sagt Versicherungsexperte Kieser. Laut Gesetz gelten Infektionskrankheiten bei Arbeiten in Spitälern, Laboratorien, Versuchsanstalten und dergleichen aber klar als arbeitsbedingte Erkrankungen. «Was ‹dergleichen› genau bedeutet, ist sicher interpretationsbedürftig. Aber eine Zahnarztpraxis gehört fraglos dazu», so Kieser. Gleiches gelte für Arbeit in Heimen. «Viele Betroffene sind sich dieser Problematik noch nicht bewusst. Die Unfallversicherungen müssen hier mit noch vielen Nachmeldungen rechnen», so Kieser.