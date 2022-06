Dieser Anruf dürfte dem Mann nicht leichtgefallen sein. Beim Sexspiel hatte ihn seine Partnerin mit Handschellen gefesselt – doch dann fanden die beiden den Schlüssel nicht mehr. In seiner Not rief der Mann die Polizei, die ihn schliesslich aus seiner misslichen Lage befreite. So berichtete der «Blick» letzte Woche.



Muss der Mann für die Kosten aufkommen? Nein. Die Polizei ist dazu da, in Notlagen zu helfen. Finanziert wird sie durch Steuergelder. «Wenn wir ausrücken, wird das in der Regel nicht verrechnet», sagt Sarah Paul von der Stadtpolizei Winterthur. Das gilt auch, wenn der Einsatz selbstverschuldet ist. Niemand solle Hemmungen haben, in der Not die Nummer 117 zu wählen. «Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig», sagt Paul. Auch wer zum Beispiel wegen einer Panne am Auto einen Polizeieinsatz auslöst, muss deswegen keine Kosten befürchten. Das ist aber nicht bei allen öffentlichen Hilfen so.