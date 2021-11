Armin Ritter (Name geändert) kümmert sich um die administrativen Dinge seines 96-jährigen Onkels, der 2018 in ein Seniorenzentrum im Kanton Baselland gezogen ist. Vorher hatte er im Haus seines Neffen gewohnt. Ritter nutzt die Adresse dort aber weiter als Zustelladresse für seinen Onkel – «der Einfachheit halber». Der Name des Onkels steht noch immer auf dem Briefkasten. Vor kurzem lag darin eine Rechnung, die Ritter stutzig machte.