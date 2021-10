Es geht auch günstiger

Eine nicht repräsentative Umfrage bei den Adliswiler Nachbarsgemeinden zeigt, dass die Inschrift auf einem Gemeinschaftsgrab dort oft günstiger kommt. Grund: Es wird nach Anzahl Buchstaben und nicht mittels Pauschale abgerechnet. So verrechnet etwa Langnau am Albis 25 Franken pro Buchstabe. Für die Inschrift mit elf Buchstaben hätte Barbara Kocher statt wie in Adliswil 740 bloss 275 Franken zahlen müssen. In Thalwil kostet der Buchstabe 30 Franken, in Hausen am Albis gar bloss 22. Hier kommen allerdings 100 Franken Grundgebühr dazu. In Horgen kostet eine Namensinschrift auf dem Gemeinschaftsgrab pauschal 300 Franken.