Mit dem Tod einer Person wird ihre Steuerpflicht beendet. Deshalb meldet sich das Steueramt – in der Regel in den ersten zwei Wochen nach dem Todestag – bei den Hinterbliebenen und verlangt eine Steuererklärung per Todestag. Das Steueramt schickt die Steuerformulare jeweils nicht allen Erbinnen und Erben zu. Es wendet sich einfach an die Person, die am einfachsten zu erreichen ist – zum Beispiel an die Witwe oder den Sohn.