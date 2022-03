Als Beni S.* (Name der Redaktion bekannt) vor fünf Jahren bei einer Bitcoin-Börse 250 Franken investierte, ersparte ihm nur der Zufall grössere Verluste: «Wegen meines Geschäfts hatte ich gar keine Zeit, mich um den Bitcoin-Marktplatz zu kümmern», erzählt der Inhaber einer Schreinerei. Er fiel damals auf den «Promi-Trick» herein und klickte auf eine Werbung, bei der Prominente wie Roger Federer und der Milliardär Hansjörg Wyss angeblich von grossen Gewinnen schwärmten.



Die Zeitungsartikel und TV-Beiträge über diese Berühmtheiten waren erfunden Kryptowährung Gefälschte Artikel sollen Anleger ködern . Geschädigte berichten dem Beobachter übereinstimmend, was ihnen widerfahren ist: Nachdem sie eine Kleininvestition getätigt haben, zieht der Kurs vorgeblich rasch an. Ein «Kundenberater» rät zu weiteren Investitionen, und siehe da: Die eingezahlten Gelder vermehren sich in kurzer Zeit wundervoll, was Gutgläubige wiederum zu neuen Investitionen verleitet.