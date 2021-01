Wenn er den Namen des Portals gegoogelt hätte, wäre dem Rentner wohl klar geworden, dass mit RoyalsFX etwas nicht stimmt. Die Firma ohne Handelsregistereintrag steht auf der Warnliste der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma). An der Firmenadresse in Genf befindet sich der Sitz des Roten Kreuzes. Unzählige User warnen in Foren vor einem Investment. Es gehe bei RoyalsFX um Betrug.