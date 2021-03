Das Game kam schon im letzten Sommer auf den Markt und wurde als das zugänglichste Spiel aller Zeiten angepriesen, das auch Menschen mit Handicap spielen können. Doch ich habe lange gezögert. Ich habe schon etliche Spiele gekauft, die dann eben doch nicht so zugänglich waren. Das sind jedes Mal 80 Stutz. «The Last of Us» wurde von einem Blinden mitentwickelt, der noch eine Sehkraft von 3 bis 4 Prozent hat. Das gilt in den USA als offiziell blind. Ich hingegen sehe nur 1,5 Prozent. Ich war daher skeptisch.