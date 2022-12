«Verheerend»: Mit diesem Wort schildert ein Teilnehmer, was sich im September bei einem zweitägigen Anlass des Bundesamts für Sport (Baspo) im Zivilschutzzentrum Schwarzsee FR abgespielt hat.



Vertreterinnen und Vertreter von allen kantonalen Sportämtern sollten dort die Nationale Datenbank Sport (NDS) testen. Auf dieser Plattform werden künftig alle Aktivitäten im Rahmen des staatlichen Förderprogramms Jugend+Sport erfasst und verwaltet.



Die Performance des Systems sei an beiden Tagen derart schlecht gewesen, dass man nur in Gruppen auf die Plattform habe zugreifen können, erzählt der Teilnehmer.