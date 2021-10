Das heisst, dass wir in der Schweiz die Hände in den Schoss legen und abwarten können?

Nein, natürlich nicht. Der Einfluss und die Sensibilisierung beim Nutzen der sozialen Medien ist ein Thema, das uns in der Gruppe gerade stark beschäftigt. In der Schweiz ist das Bewusstsein für diese Problematik noch zu wenig ausgeprägt. Unternehmen wie Facebook oder Google sind so gross und mächtig geworden, dass die Gefahr eines Machtmissbrauchs immer realer wird. Es stellt sich die Frage der Systemrelevanz und deren Auswirkungen auf unsere direkte Demokratie in der Schweiz. Wir müssen hier Leitplanken setzen, ohne dass die Meinungsfreiheit beschnitten wird.