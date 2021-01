Auch die Post spricht von einer missverständlichen Kommunikation. «Diese Dienstleistung bieten wir aktuell noch nicht auf dem Markt an, sie befindet sich erst in der Prüfungs- und Entwicklungsphase», so eine Post-Sprecherin. Doch anders als Meineimpfungen gibt die Post an, man habe vor zwei bis drei Jahren in einer technischen Machbarkeitsanalyse geprüft, ob man das elektronische Patientendossier mit dem digitalen Impfbüchlein verbinden kann. Ob dabei testweise bereits Daten vom elektronischen Impfbüchlein an die Post geflossen sind und, falls ja, ob die Nutzer darüber informiert wurden, ist unklar.