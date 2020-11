«Besonders dann, wenn man Spenden an eine Privatperson tätigt, ist es in der Regel Vertrauenssache, dass das Geld tatsächlich für den propagierten Zweck genutzt wird», so die Spendenfachfrau. Hinzu kommt, dass Spenden an Private nicht von den Steuern abgezogen werden können. Wenn hingegen dazu aufgerufen wird, für ein Hilfswerk einzuzahlen, sollte man vorgängig sicherstellen, dass die ­begünstigte Organisation vertrauenswürdig, transparent und im Idealfall zertifiziert ist, empfiehlt Ziegerer.