Genau das passierte Julia S. (Name der Redaktion bekannt) auf Instagram. Es begann mit der Nachricht einer Freundin, die ihr einen Link zu einem Kunstwettbewerb schickte. Mit wenigen Klicks könne Julia S. für das Kunstprojekt ihrer Freundin stimmen. Was Julia S. nicht wusste: Das Profil ihrer Freundin war zuvor gehackt Sicherheit im Internet Jeder Nutzer ist für Hacker interessant oder geklont worden. In solchen Fällen eröffnen Betrüger Instagram-Profile mit leicht verändertem Nutzernamen, klauen das Profilbild und kontaktieren dann alle Freunde. Für Julia S. klang alles gut, sie machte bei der Abstimmung mit.