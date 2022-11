Unternehmen sollten aber nicht bezahlen, sondern sich an die Kantonspolizei wenden, sagt das Nationale Zentrum für Cybersicherheit (NCSC). Denn selbst wenn das Lösegeld bezahlt wird, ist das keine Garantie dafür, dass die Daten sicher sind. Und der Erfolg motiviert die Täter, weiterzumachen. Cyberattacken auf Unternehmen können nicht nur für die jeweilige Firma gravierende wirtschaftliche Auswirkungen haben, sondern die Allgemeinheit gefährden. Etwa, wenn Stromkonzerne oder andere systemrelevante Unternehmen betroffen sind. Anfang Jahr hat der Bundesrat deshalb eine Gesetzesvorlage für die Einführung einer Meldepflicht für Cyberangriffe bei kritischen Infrastrukturen in die Vernehmlassung geschickt. Das NCSC überarbeitet diese Vorlage derzeit und will sie bis Ende Jahr fertiggestellt haben. Danach wird der Bundesrat entscheiden, ob und falls ja wann er den Gesetzesentwurf dem Parlament zur Diskussion unterbreiten wird.