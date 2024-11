«Unermüdliches Engagement»

In ihrer Laudatio hebt Jurypräsidentin Eveline Widmer-Schlumpf hervor: «Chantal Britt hat, obwohl sie selbst von der Krankheit betroffen ist, die Kraft, sich für Long-Covid-Patientinnen und -Patienten einzusetzen, insbesondere auch für diejenigen, die zu keiner Anstrengung mehr fähig sind. Sie hat den Mut, all diesen Patientinnen und Patienten ihr Gesicht zu leihen. Mit ihrem unermüdlichen Engagement und dem breiten Netzwerk, das sie zusammen mit anderen aufgebaut hat, verbindet sie Einzelpersonen, Fachkräfte, Organisationen und Behörden. Sie engagiert sich auch in Forschungsprojekten.»