Wichtige soziale Kontakte pflegen

In ihrer Not wendet sich Ida König an eine Pflegerin des Wohnheims. Zusammen mit dem zuständigen Sozialarbeiter suchen sie nach einem Weg, die Ferienwoche doch noch zu ermöglichen. Schliesslich stellen sie ein Gesuch an SOS Beobachter. Die Stiftung kann es gutheissen und Ida König so eine unbeschwerte Zeit in den Bergen ermöglichen.