Die Sammelaktion für die Stiftung SOS Beobachter ist gut angelaufen. Bis Mitte Dezember gingen beim Hilfswerk 10’000 Spenden im Wert von 1,45 Millionen Franken ein, nur leicht weniger als in den beiden Vorjahren, in denen die Stiftung rekordhohe Spenden verzeichnete.



«Ich bin überwältigt von der grossen Solidarität. Gerade in diesen sehr unsicheren Zeiten ist das alles andere als eine Selbstverständlichkeit», sagt Beat Handschin, der Geschäftsleiter von SOS Beobachter.