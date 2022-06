In vielen Nahrungsmitteln wie Käse oder Wurst kommt Eiweiss in Verbindung mit Fett vor. «Schlanke» Eiweisse finden sich dagegen in manchem Trockenfleisch, in Geflügelschinken, Hülsenfrüchten (ausser Soja), im Eiklar oder in mageren Milchprodukten wie Quark und Hüttenkäse (weitere Beispiele siehe Infobox «Welche Lebensmittel enthalten viel Eiweiss und wenig Kalorien?»).