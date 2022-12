Was ist mit Umweltgiften?

Unsere Nahrungsmittel und das Trinkwasser enthalten Rückstände von Pestiziden, Medikamenten und vielem mehr, das stimmt. In der Schweiz ist die Konzentration aber so gering, dass sie wahrscheinlich nicht gesundheitsrelevant ist. Der Effekt wird stark überschätzt. Viele machen sich Sorgen um Giftstoffe im Wasser, nicht aber über das eigene schädliche Verhalten.