Im Kanton Obwalden kostet es nur 200 Franken, einen Vorsorgeauftrag beglaubigen zu lassen. Elf Kilometer entfernt, im nidwaldnerischen Stans, kostet es bis zu 4000 Franken. Im Kanton Solothurn werden gar keine Gebühren erhoben. In Zürich, Schaffhausen oder Neuenburg kann es richtig teuer werden – bis zu 10'000 Franken oder mehr. (Details siehe Infografik) Wieso diese enormen Unterschiede?



Am Arbeitsaufwand kann es eigentlich nicht liegen. Der Vorsorgeauftrag ist normalerweise keine komplexe Sache. Er regelt, wie und von wem die persönlichen Angelegenheiten besorgt und das Vermögen verwaltet werden sollen, wenn man selbst nicht mehr urteilsfähig ist. So ist es im Erwachsenenschutzrecht festgehalten. Die Validierung, also die Wirksamkeitserklärung, nimmt die zuständige Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) vor.