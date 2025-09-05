Italien hat das Geschäft von Luka verboten. Die Replika-Chatbots seien viel zu gefährlich, zumindest für psychisch verletzliche Menschen. Zudem verstosse die Firma in San Francisco gegen den europäischen Datenschutz. Tatsächlich bleibt undurchsichtig, was Replika mit all den Daten der Kundinnen und Kunden macht. «Sie stimmen zu, dass alle Fragen, Kommentare, Vorschläge, Ideen, Rückmeldungen oder anderen Informationen, die Sie Replika zur Verfügung stellen, nicht vertraulich sind und Replika berechtigt ist, diese Beiträge für kommerzielle oder andere Zwecke uneingeschränkt zu nutzen und zu verbreiten», hat das Unternehmen in seine Vertragsbedingungen geschrieben. Alles ist möglich.