Im August 2023 schlief das Mädchen, das heute sieben Jahre alt ist und eigentlich anders heisst, zum letzten Mal in seinem Bett bei seinem Vater. Die Eltern lebten getrennt, Ana verbrachte das Wochenende mit ihm. Sie gingen in die Badi, mussten vor einem Platzregen fliehen und assen Glace. Sie Schokolade, er Pistazie. Am Samstagabend schauten sie «Paw Patrol», und er spielte ihr auf der Gitarre ein Gutenachtlied. Am Sonntag brachte er sie zurück zu ihrer Mutter. Es war das letzte Mal, dass er seine Tochter sah.