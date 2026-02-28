Manuela Enggist
Veröffentlicht am 28. Februar 2026 - 06:00 Uhr
An der braunen Tür, die zum Zimmer 20 gehört, hängen zwei Zettel. Auf dem einen steht in bunten Farben «Paps» geschrieben – darunter ein rotes Herz. Auf den anderen ist ein Mann im schwarzen Anzug gezeichnet, der sich seine Geige unter das Kinn geklemmt hat.
Die beiden Zettel sind Erkennungsmerkmale für Ueli, 71 Jahre alt. Seit September lebt er auf einer Demenzabteilung in einem Pflegeheim in Muri AG. Mit Hilfe der Zettel soll der an Alzheimer erkrankte Mann sein neues Zuhause besser erkennen. So zumindest die Hoffnung der beiden Töchter, die die Zeichnungen angefertigt und aufgehängt haben.
