Die beiden Zettel sind Erkennungsmerkmale für Ueli, 71 Jahre alt. Seit September lebt er auf einer Demenzabteilung in einem Pflegeheim in Muri AG. Mit Hilfe der Zettel soll der an Alzheimer erkrankte Mann sein neues Zuhause besser erkennen. So zumindest die Hoffnung der beiden Töchter, die die Zeichnungen angefertigt und aufgehängt haben.