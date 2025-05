Oskar Jenni, es heisst, dass heute mehr Kinder und Jugendliche an ADHS oder psychischen Problemen wie Angststörungen oder Depressionen. Auch Erschöpfung und Schulstress sollen zugenommen haben. Stimmen Sie dem zu?

Wir sehen bei Kindern und Jugendlichen tatsächlich einen starken Anstieg von psychischen Erkrankungen und Entwicklungsstörungen. Nicht nur in der Schweiz, sondern auf der ganzen Welt. Die Kindheit befindet sich in einer Krise.