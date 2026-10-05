Dahinter steckt nicht nur Nostalgie, sondern auch Überforderung, sagt Psychologin und Jugendcoach Melania Montanari: «Eltern sind so informiert wie nie. Es wimmelt von Tipps, wie man es noch besser machen kann. Das vermittelt das Gefühl, alles pädagogisch optimieren zu müssen.» Die Neunziger-Erziehung steht dagegen für mehr Gelassenheit. «Vieles war weniger leistungsorientiert und durchgetaktet.»