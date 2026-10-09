Sylvie Kempa
Veröffentlicht am 9. Oktober 2026 - 18:00 Uhr
Viele Millennials, die heute Eltern sind, wuchsen ohne ständige digitale Ablenkung oder elterliche Kontrolle auf. Dieses Freiheitsgefühl wünschen sie sich für ihre Kinder zurück. In den sozialen Medien feiert die Neunziger-Erziehung gerade ein Comeback.
Dahinter steckt nicht nur Nostalgie, sondern auch Überforderung, sagt Psychologin und Jugendcoach Melania Montanari: «Eltern sind so informiert wie nie. Es wimmelt von Tipps, wie man es noch besser machen kann. Das vermittelt das Gefühl, alles pädagogisch optimieren zu müssen.» Die Neunziger-Erziehung steht dagegen für mehr Gelassenheit. «Vieles war weniger leistungsorientiert und durchgetaktet.»
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