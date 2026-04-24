Es ist ein warmer Augusttag wie aus dem Bilderbuch: saftgrüne Hügel, ein paar Obstbäume. Irgendwo auf dem Land im Kanton Thurgau. Bruno Kaufmann nimmt seine Frau bei der Hand. Ivar, ihr kleiner Retromops, springt vergnügt umher. Sie schlendern auf ein altes Schützenhaus zu. Und mit einem Schlag ist es aus mit dem Idyll.