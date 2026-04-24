Es ist ein warmer Augusttag wie aus dem Bilderbuch: saftgrüne Hügel, ein paar Obstbäume. Irgendwo auf dem Land im Kanton Thurgau. Bruno Kaufmann nimmt seine Frau bei der Hand. Ivar, ihr kleiner Retromops, springt vergnügt umher. Sie schlendern auf ein altes Schützenhaus zu. Und mit einem Schlag ist es aus mit dem Idyll.
Scharfe Zähne
Ein grosser Mischlingshund schiesst ums Gebäude, direkt auf Ivar zu. Er hat sich losgerissen: Die Leine zieht er lose hinter sich her, ohne Frauchen dran. «Zuerst dachte ich, er wolle nur Hallo sagen», sagt Kaufmann. Doch der grosse Hund wirft den kleinen auf den Rücken und beisst sich in seinem Hals fest.
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