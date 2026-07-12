Claus Koch, in der Schweiz erleben jährlich rund 12’000 Kinder die Trennung ihrer Eltern. Warum kommt das so oft vor?

Die Scheidungsrate hat seit den 1970er-Jahren in der Schweiz, in Deutschland wie auch in vielen anderen Ländern kontinuierlich zugenommen. Sich zu trennen oder sich scheiden zu lassen, bedeutet für die allermeisten keinen Makel mehr.