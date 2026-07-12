Trennungsexperte
«Loyalitätskonflikte sind Gift für Kinderseelen»
Ein erbitterter Trennungsstreit hinterlässt beim Nachwuchs emotionale Narben. Der Psychologe Claus Koch erklärt, weshalb es Kindern oft schadet, nur einen Wochenend-Vater zu haben – und wie Paare ihr Kind vor Bindungsangst schützen.
Lesezeit: 5 Minuten
Stefanie Unbehauen
Veröffentlicht am 12. Juli 2026 - 05:00 Uhr
Claus Koch, in der Schweiz erleben jährlich rund 12’000 Kinder die Trennung ihrer Eltern. Warum kommt das so oft vor?
Die Scheidungsrate hat seit den 1970er-Jahren in der Schweiz, in Deutschland wie auch in vielen anderen Ländern kontinuierlich zugenommen. Sich zu trennen oder sich scheiden zu lassen, bedeutet für die allermeisten keinen Makel mehr.
Zur Person
Partnerinhalte