Esther Meissener trauert. Aber ihr Umfeld zeigt wenig Verständnis. «War doch nur ein Hund – hat letztens meine Chefin zu mir gesagt.» Der Kommentar hat sie verletzt. Gerade weil ihre Hundedame Naty nicht friedlich entschlafen ist, sondern aufgrund einer Nierenerkrankung eingeschläfert werden musste. «Die Tage vor der Euthanasie waren ein Albtraum», sagt Meissener, die eigentlich anders heisst. Sie wollte den Termin immer wieder absagen.