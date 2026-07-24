Doch Christine Schneider, wie wir sie hier nennen, kommt nicht dazu, Nachrichten zu beantworten. Als wir uns beim lang im Voraus geplanten Videocall sehen, hat sie eine der drei Kleinen auf dem Arm. Es hat gerade Tränen gegeben, ihre Tochter braucht sie jetzt doch. Die Kleine schaut aufmerksam, hebt auf Kommando einen Finger – der kurze und knappe Gruss, den man in den Bergen macht – und kuschelt sich an ihre Mutter. «Crazy», sagt die. Völlig verrückt seien die letzten Monate gewesen.