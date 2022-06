Aufgezeichnet von Anina Frischknecht:



Es war fast wie bei Aschenputtel – die Disconächte, an die ich meine Bewohnerinnen und Bewohner begleitete. Endorphin-Feste, auf die sie sich schon Tage vorher freuten. Dann tanzten sie, flirteten und knutschten. Aber um Punkt neun war der Zauber vorbei. Meine Schicht war zu Ende. Und wenn ich ging, mussten sie auch gehen. Wohl oder übel. Zeit für nachhaltige neue Bekanntschaften blieb keine. Zeit für die grosse Liebe schon gar nicht.



Aus dieser Erfahrung, eigentlich wegen meines schlechten Gewissens, kam ich auf die Idee einer Datingplattform, die auf Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung zugeschnitten ist. Sex und Liebe sind doch wie Essen und Trinken. Ein Urbedürfnis. Doch im System, in dem Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung leben – dem System, in dem ich arbeite –, wird das ausgeklammert, und alles andere ist wichtiger. Freizeitgestaltung etwa oder die freie Arztwahl.