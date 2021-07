Beobachter: Cornel Rimle, wie entstehen Konflikte bei Paaren?

Cornel Rimle: Am Anfang einer Beziehung sind die meisten verliebt. Wenn wir verliebt sind, sind wir blind für alles, was uns unterscheidet. Wir projizieren positive Wunschbilder auf die Partnerin oder den Partner. Oft verpassen wir am Ende der Verliebtheit Biochemie Das Rätsel der Liebe , eine sorgfältige Gesprächskultur zu entwickeln, die diese Unterschiede respektiert und einen ehrlichen Austausch darüber ermöglicht. Wenn der ehrliche Austausch fehlt, fangen manche Paare an, sich wegen dieser Unterschiede zu verletzen. Sie geraten in eine Konfliktspirale. Die Folge sind Ohnmacht, Missverständnisse und Schuldzuweisungen.