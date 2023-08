Der Wunsch nach Sicherheit

Der Markt der Smartwatches Smartwatch Das Kleinhirn am Handgelenk für Kinder boomt – die Verkaufszahlen haben sich in den letzten fünf Jahren weltweit verdreifacht. Mit den «schlauen Uhren» können Eltern ihr Kind nicht nur jederzeit erreichen, sondern je nach Modell auch via GPS-Ortung sehen, wo es sich gerade aufhält.