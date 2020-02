Der Schnupfen kann bei Katzen dramatisch verlaufen, da sie wegen des Verlusts des Geruchssinns das Futter verweigern. Büsi testen mit der Nase die Qualität dessen, was ihnen vorgesetzt wird. «Was sie nicht riechen können, fressen sie nicht», sagt Tierärztin Corinne Meier von der Praxis Kleintierärzte in Rapperswil SG. Was dann helfen könne, sei, das Futter aufzuwärmen. So verstärke man den Geruch der Nahrung.